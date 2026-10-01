Dopo la giornata di riposo concessa ai giocatori da Cristian Chivu, oggi riprenderanno gli allenamenti ad Appiano Gentile e nel gruppo ci sarà anche Yann Bisseck, che ha esaurito gli impegni con la Germania ed è quindi a disposizione dei nerazzurri.

Di lui si parla dalle colonne di Tuttosport. "Sicuramente oggi l’ex Aarhus è un difensore - e più in generale un giocatore – differente e migliore rispetto a quello sbarcato a Milano nell’estate del 2023 per circa 7,5 milioni (pagabili in due rate, particolare fondamentale per la chiusura della trattativa). Non è un caso che l’Inter lo scorso luglio lo abbia blindato con l’ennesimo rinnovo, questa volta da 3 milioni annui, sino al 2030, col cartellino del giocatore che adesso si attesta su circa 50 milioni. Oaktree si frega le mani, perché comunque, in caso di cessione, verrà presumibilmente inscritta una super plusvalenza a bilancio, mentre Chivu si gode una roccia del suo trittico arretrato".