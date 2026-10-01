Marco Zambelli, direttore tecnico della Voluntas Brescia la cui proprietà è al 100% dei fratelli Esposito (Salvatore, Sebastiano e Pio) ha parlato a Il Giorno del progetto portato avanti dai tre ragazzi nella piccola realtà del bresciano. "È ormai un bel po’ di tempo che li conosco – racconta l’ex difensore –. Venivano spesso a vedere gli allenamenti che in quel periodo facevamo al San Filippo (sede storica della Voluntas, ndr). In quello stesso periodo ho avuto modo di conoscere anche papà Agostino, per un certo periodo ha collaborato con il nostro allenatore, Calori".

Zambelli è legato da molto tempo alla famiglia Esposito e ai tre fratelli. "Erano arrivati da poco a Brescia – ricorda –. Si allenavano con la Voluntas e si vedeva, già da subito, che avevano qualità importanti. E infatti guardate dove sono arrivati. Mi è piaciuto molto il senso di gratitudine verso la Voluntas. È il posto da cui sono partiti verso il professionismo e non lo hanno dimenticato. Mi rivedo nei valori della Voluntas, nella formazione dei giovani e nella crescita dentro e fuori dal campo. Il loro progetto è quello di portare avanti il percorso che ha permesso a Roberto Clerici di scoprire tanti talenti. È molto bello vederli all’opera al San Filippo, quando si mettono a disposizione per offrire i loro consigli e i nostri ragazzi hanno davanti agli occhi l’esempio concreto di come sia possibile realizzare i propri sogni".