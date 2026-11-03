Nel post partita di Feyenoord-Inter, match valido per la 4a giornata della League Phase di Youth League, terminato con il risultato di 3-1 in favore della squadra olandese, mister Bigica si è concesso ai microfoni di FcInterNews per analizzare la partita.



Avete incontrato due squadre a punteggio pieno fin qui...

"Io credo che l'Inter è l'Inter, abbiamo giocatori importanti e una rosa profonda che purtroppo non possiamo sfruttare per alcuni infortuni. C'è fastidio per la sconfitta, dobbiamo lavorare, migliorare e fare meno errori individuali perché ne facciamo tanti. Poi incontri le squadre forti e ti puniscono. A volte vedo poca crescita mentale"

Questo spiega la differenza di rendimento tra campionato e Youth League?

"In casa, anche in Youth League, il rendimento è stato abbastanza buono. Possiamo perdere con chiunque, ma voglio vedere qualcosa di più a livello di temperamento e della concentrazione e dell'attaccamento al risultato".



FCIN - Non siete dunque soddisfatti e contenti nel complesso nonostante il Feyenoord sia a punteggio pieno...

"Noi siamo l'Inter, non posso essere contenti. Ci sono delle cose positive dentro di me, ma se su tre gol ne regaliamo due sono infastidito. Permettemi di esserlo".

FCIN - Anche perché il secondo gol è arrivato nel momento migliore dell'Inter...

"Certo. Hanno fatto bene i primi 10 minuti, noi abbiamo poi trovato bene le distanze e le linee di passaggio, trovando anche qualità. Poi in Europa a volte ti vengono addosso e l'arbitro non ti fischia la punizione. Va tutto bene, ma a volte si può buttare anche la palla avanti e farli correre indietro".