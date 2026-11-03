La Procura federale indagherà sugli insulti sessisti rivolti a Maria Sole Ferrieri Caputi durante Como-Venezia, chiaramente udibili anche nella diretta televisiva.

Il Giudice Sportivo ha infatti demandato ogni ulteriore accertamento all’ufficio guidato da Giuseppe Chiné, non avendo gli ispettori presenti allo stadio percepito direttamente le offese.

Tra le frasi pronunciate dagli spalti, "Vai a fare la pasta al sugo o a passare l’aspirapolvere" e "Arbitrare non è per te". L’indagine acquisirà immagini e audio della partita e ascolterà eventuali testimoni per individuare i responsabili e verificare possibili conseguenze disciplinari per i singoli e per il club. L’episodio si è verificato durante la gara, nella quale Ferrieri Caputi aveva inizialmente assegnato un rigore al Venezia, decisione poi corretta dal VAR.