Nel derby perso sabato scorso, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore in campo è stato Djed Spence. Alle spalle dell'inglese c'è Alessandro Bastoni, mentre a completare il podio è Andy Diouf. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 2.60%
Bisseck 0.35%
Akanji 0.69%
Bastoni 19.55%
Spence 42.73%
Barella 1.56%
Calhanoglu 1.21%
Carlos Augusto 3.29%
Diouf 11.76%
Sucic 2.08%
Thuram 6.75%
Zielinski 0.69%
Mkhitaryan 1.73%
Dimarco 0.87%
Bonny 2.25%
Esposito 1.90%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 13 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.
CARLOS AUGUSTO 16 PT.
DIOUF 15 PT.
BARELLA 13 PT.
THURAM 10 PT.
SPENCE, PROVEDEL, ESPOSITO E SUCIC 5 PT.
BONNY E BISSECK 4 PT.
BASTONI E CALHANOGLU 3 PT.
J. MARTINEZ 2 PT.
MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 14:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.