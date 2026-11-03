Nel derby perso sabato scorso, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore in campo è stato Djed Spence. Alle spalle dell'inglese c'è Alessandro Bastoni, mentre a completare il podio è Andy Diouf. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 2.60%

Bisseck 0.35%

Akanji 0.69%

Bastoni 19.55%

Spence 42.73%

Barella 1.56%

Calhanoglu 1.21%

Carlos Augusto 3.29%

Diouf 11.76%

Sucic 2.08%

Thuram 6.75%

Zielinski 0.69%

Mkhitaryan 1.73%

Dimarco 0.87%

Bonny 2.25%

Esposito 1.90%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 13 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.

CARLOS AUGUSTO 16 PT.

DIOUF 15 PT.

BARELLA 13 PT.

THURAM 10 PT.

SPENCE, PROVEDEL, ESPOSITO E SUCIC 5 PT.

BONNY E BISSECK 4 PT.

BASTONI E CALHANOGLU 3 PT.

J. MARTINEZ 2 PT.

MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.