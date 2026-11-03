Dimenticare il Milan. Questo l'obiettivo dell'Inter che stasera al De Kuip sarà ospite del Feyenoord per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Partita da non sbagliare, visto che la classifica assegna ai nerazzurri solo i 3 punti sofferti strappati due settimane fa allo Shakhtar al Meazza. Gli stessi che hanno gli olandesi, che a differenza dei rivali sono ancora in vetta al proprio campionato nonostante il passo falso interno contro il Fortuna Sittard.

QUI FEYENOORD - Per Giovanni van Bronckhorst non ci sono particolari difficoltà di formazione, anche se il difensore Jeremiah St. Juste non è riuscito a recuperare e rimarrà fuori, come Jakub Moder. Tornati a disposizione, anche se bisognerà capirne il minutaggio, Gijs Smal, Reiss Nelson e Shaqueel van Persie, con il primo che sarebbe alla prima stagionale. In attacco un posto assicurato lo ha Nacho Ferri.

QUI INTER - Cristian Chivu sa benissimo che la sua squadra non è al meglio, tra gli infortunati recupera il solo Benjamin Pavard per la panchina ma quanto meno può contare sul ritorno di Ivan Provedel dall'influenza che l'ha fatto fuori prima del derby. L'assenza di Alessandro Bastoni per squalifica riduce ulteriormente le opzioni in difesa dove braccetto sinistro giocherà Carlos Augusto. Rispetto a sabato in mediana si vedrà dall'inizio Piotr Zielinski, mentre in attacco Pio Esposito farà coppia con Marcus Thuram.

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PROBABILI FORMAZIONI

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Marmol, Lopez; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Valente, Ferri, Moussa.

Panchina: Bossin, Kastenmeier, Deijl, Kraaijeveld, Wessels, Steijn, Van den Elshout, Borges, Diarra, Schaken, Zinhagel.

Allenatore: Van Bronchorst

Squalificati: nessuno

Indisponibili: St. Jouste, Moder



INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Stante, Bovio, Pavard, Mkhitaryan, Stankovic, Sucic, Diouf, Bonny, Mosconi, Lavelli.

Allenatore: Chivu

Squalificati: Bastoni

Indisponibili: L. Martinez, Stones, Jones, Luis Henrique

ARBITRO: Nyberg.

Assistenti: Beigi e Soderkvist.

Quarto ufficiale: Ladebäck.

Var: Kwiatkowski.

Avar: Attwell.