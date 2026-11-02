"Il Milan ha meritato di vincere il derby 10/10". Così Lele Adani, ripensando a Milan-Inter 3-1, durante il classico appuntamento del lunedì con 'Viva el Futbol'.

Entrando più nel dettaglio tecnico-tattico, l'ex difensore parla così della scelta di Cristian Chivu di schierare Diouf e Sucic alle spalle dell'unica punta Thuram: "Mettere Mkhtaryan dietro Thuram sarebbe stato un compromesso per evitare questa forzatura. Alla fine si è parlato tanto dell'approccio, ma cambiare una squadra che va a memoria qualcosa ti toglie, soprattutto quando l'avversario ti aggredisce subito. Non puoi sempre rimontare. Dopo il discorso tecnico-tattico, c'è quello mentale, quindi quello comunicativo. Ma le critiche a Chivu di molti tifosi interisti sono state eccessive. Prima di sabato, l'Inter aveva fatto la miglior partenza della sua storia. Poi è vero che l'Inter scherza col fuoco perché le squadre di alta classifica vincono tutte e ci credono. Deve trovare la chiave per rinnovare idee e stimoli, e in questo lavoro Chivu è bravo".