Su Tuttosport di oggi si fa un passo indietro al Feyenoord-Inter del 5 marzo 2025, quando i nerazzurri giocarono e vinsero al De Kuip in Champions League mettendo una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale. Nel corso della conferenza stampa Inzaghi fece il famoso gesto del "tre" per correggere chi gli parlava di altri due trofei ancora in gioco, non considerando che oltre a Champions League e Serie A c'era anche la Coppa Italia.

"La cosa più curiosa, soprattutto, è notare come da quel momento in cui Inzaghi alzò le tre dita, l’Inter si sia progressivamente allontanata dalla possibilità di fare treble. Nella stagione 2025, arrivò a sfiorare tutto e non vincere nulla: superata dal Napoli in campionato, strapazzata in finale di Champions dal Psg, battuta dal Milan in semifinale di Coppa Italia".