Al Training Centre in Appiano Gentile è in corso la seduta di allenamento pre-Champions League per il gruppo nerazzurro. L'Inter domani sera affronterà lo Shakhtar Donetsk, sapendo di dover rinunciare a 4 giocatori attualmente infortunati, che riducono le opzioni di scelta di Cristian Chivu. In tal senso, ecco tutti gli aggiornamenti in casa nerazzurra e la probabile formazione in campo domani al Meazza dalle 21.

A seguire il servizio di Simone Togna.

Inter-Shakhtar, gli aggiornamenti da Appiano Gentile
Sezione: Web Tv / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 12:41
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.