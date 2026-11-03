L’Inter arriva a Rotterdam con l’obbligo di vincere per riscattare il derby e soprattutto rilanciare il proprio cammino in Champions League, dopo le due sconfitte nelle prime due partite. Come sottolinea il Corriere della Sera, il successo contro lo Shakhtar, conquistato in inferiorità numerica grazie a un gol di Carlos Augusto, ha dato una scossa alla squadra di Cristian Chivu, che non può più permettersi passi falsi se vuole puntare alla parte alta della classifica e dei playoff.

Filosofia

Il Feyenoord, che ha tre punti come i nerazzurri, è una squadra giovane e offensiva, con un’età media di 24,6 anni. Attualmente primo in campionato, ha battuto il Como al De Kuip, perdendo invece contro Betis e Barcellona in Champions. Una formazione che, per atteggiamento e filosofia, ricorda proprio l'Inter di Chivu: entrambe cercano di segnare un gol in più degli avversari.

Formazione

L’allenatore nerazzurro invita a trasformare la delusione per il derby in energia, imparando dagli errori senza perdere fiducia e certezze. In attacco recupera Pio Esposito, mentre sulla fascia destra Djed Spence potrebbe essere preferito ad Andy Diouf. Marcus Thuram, alla sua ottava partita consecutiva, chiede alla squadra di mantenere sempre lo spirito mostrato contro lo Shakhtar anche nei momenti di difficoltà.

Occhio al De Kuip

Il precedente storico sorride all’Inter: dopo la sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni del 1972 contro l’Ajax proprio a Rotterdam, i nerazzurri non hanno più perso contro squadre olandesi. Thuram, che ricorda il successo per 2-0 ottenuto due anni fa al De Kuip, mette però in guardia sull'atmosfera dello stadio e sulla necessità di partire con il giusto atteggiamento, evitando un avvio complicato.