Uno dei momenti più curiosi colti dal format di DAZN 'BordoCam' durante il derby tra Milan e Inter vede protagonisti i due tecnici nerazzurri Cristian Chivu e Aleksandar Kolarov. Che nel finale di partita si lanciano andare un conciliabolo a proposito del modulo da adottare coi cambi, con Chivu che catechizza il suo vice: "Sucic, Bonny, Pio e Thuram". Suggerimento arrivato da Kolarov qualche minuto prima, con un '4-2', al quale segue qualche minuto di dialogo dopo il quale Chivu propone a Mario Cecchi una variazione: "Sucic di là e Mkhtiaryan di qua". Con Kolarov che rilancia il 4-2-4 coi cambi di Barella e Bisseck.

Sempre Kolarov ripassa la formazione da mettere in campo, ma Chivu non appare convinto. A un certo punto, spunta l'ipotesi dell'ingresso di Federico Dimarco; si ripete l'idea dei due mediani e delle quattro punte, e alla fine Chivu si convince dando il via libera.