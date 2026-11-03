Uno dei momenti più curiosi colti dal format di DAZN 'BordoCam' durante il derby tra Milan e Inter vede protagonisti i due tecnici nerazzurri Cristian Chivu e Aleksandar Kolarov. Che nel finale di partita si lanciano andare un conciliabolo a proposito del modulo da adottare coi cambi, con Chivu che catechizza il suo vice: "Sucic, Bonny, Pio e Thuram". Suggerimento arrivato da Kolarov qualche minuto prima, con un '4-2', al quale segue qualche minuto di dialogo dopo il quale Chivu propone a Mario Cecchi una variazione: "Sucic di là e Mkhtiaryan di qua". Con Kolarov che rilancia il 4-2-4 coi cambi di Barella e Bisseck. 

Sempre Kolarov ripassa la formazione da mettere in campo, ma Chivu non appare convinto. A un certo punto, spunta l'ipotesi dell'ingresso di Federico Dimarco; si ripete l'idea dei due mediani e delle quattro punte, e alla fine Chivu si convince dando il via libera. 

Sezione: News / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 19:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.