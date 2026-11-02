Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, battendo il Sassuolo con un 4-2 pirotecnico, la Fiorentina ha raccolto ciò che aveva seminato nell'ultimo periodo. Lo ha detto Paolo Vanoli, parlando a Sky Sport della vittoria preziosa della sua squadra: "Era da due o tre partite che stavamo esprimendo ottime prestazioni, era mancato solo il risultato per qualche errore - ha detto il tecnico dei viola riferendosi alle sfide con Como, Inter e Atalanta che avevano fruttato un solo punto -. L'inizio del primo tempo è dovuto anche a questo: quando fai grandi prestazioni e non arrivano i risultati, per i giovani è un aspetto importante. Ero convinto che la squadra fosse vicina alla vittoria. Faccio i complimenti a tutta la squadra, soprattutto a chi è entrato. Il campionato è ancora lungo, io devo trovare il vestito giusto e loro devono seguire le mie idee. Piano piano stiamo costruendo una squadra che, come ho detto, ha talento, ma deve trovare la giusta mentalita".