Già dalla giornata di ieri è diventato ufficiale il ritorno in gruppo di un giocatore importante nella difesa dell'Inter, Benjamin Pavard, il cui contributo potrà essere fondamentale per dare un po' di respiro ai compagni, magari a gara in corso. Ancor più considerando che Bastoni è squalificato.

La Gazzetta dello Sport, in tema di infortunati, segnala per l'appunto che "la buona notizia è il rientro di Pavard, recuperato dall'infortunio e utilizzabile eventualmente nel finale come cambio per i centrali. Quattro i giovani convocati dall'Under 23: gli attaccanti Lavelli e Mosconi, i difensori Bovio e Stante. Capitolo indisponibili: Jones può guarire in tempo per il Como, Stones e Lautaro si rivedranno dopo la sosta". Con loro anche Luis Henrique.