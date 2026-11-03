Lionel Scaloni ha diramato la lista dei 28 convocati dell’Argentina in vista delle prossime amichevoli contro Uruguay e Costa Rica. Tra gli assenti spicca Lautaro Martinez, costretto a saltare gli impegni con la Selección a causa dell’infortunio rimediato con l’Inter.

Il capitano nerazzurro proseguirà il proprio percorso di recupero ad Appiano Gentile, concentrandosi sul ritorno in campo con la squadra di Cristian Chivu in vista della ripresa del campionato. Dopo la sosta l'Inter sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta di Sarri.

Una pausa dagli impegni internazionali che permetterà al Toro di lavorare per ritrovare la migliore condizione fisica e tornare a disposizione dell’Inter. Chivu spera di riavere anche disponibili Stones e Luis Henrique, mentre Jones punta già ad esserci contro il Como domenica. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 17:05
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.