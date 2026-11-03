La Juventus guarda al futuro delle proprie infrastrutture e rilancia l’idea di realizzare un secondo stadio destinato alla Next Gen e alla squadra femminile, con l’obiettivo di avvicinare le due formazioni a Torino.

A parlarne è stato il presidente bianconero Gianluca Ferrero durante l’assemblea degli azionisti all’Allianz Stadium. "Sarebbe bellissimo poter avere un secondo stadio, l’idea c’è, ma non abbiamo un progetto esecutivo per realizzarlo", le parole riportate da Calcio&Finanza.

Attualmente le due squadre disputano le proprie partite lontano da Torino. La volontà del club è quindi quella di dotarle di un impianto più vicino alla città, rafforzando il legame con il territorio e i tifosi. L’ipotesi resta però in una fase preliminare, senza un progetto concreto né tempi definiti per la realizzazione. Nel corso dell’assemblea, Ferrero ha anche confermato l’apertura al dialogo con Tether, secondo azionista della Juventus, escludendo iniziative per il delisting da Piazza Affari.