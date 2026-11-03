Sono giorni delicati per la gestione Cristian Chivu. La sconfitta nel derby, soprattutto per come è maturata, ha lasciato strascichi nell’ambiente nerazzurro. E il calendario non concede tregua: prima la trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord, decisiva per il cammino in Champions, poi domenica il Como a San Siro, a soli due punti dall’Inter. Due partite importanti prima della sosta, in un momento in cui diventa fondamentale ritrovare serenità e compattezza.

Numeri preoccupanti

I numeri, riporta La Repubblica, evidenziano alcuni campanelli d’allarme: l’Inter è andata sotto otto volte, riuscendo a rimontare in cinque occasioni e conquistando 13 punti su 15 in campionato. Sono invece 19 i gol subiti complessivamente, mentre cinque problemi muscolari hanno fermato giocatori importanti come Hakan Calhanoglu, John Stones, Curtis Jones, Lautaro Martinez e Benjamin Pavard.

Dipendenza

Sul piano tecnico emergono soprattutto una condizione fisica non sempre adeguata, poca intensità e difficoltà nella protezione della difesa. In mezzo al campo manca un centrocampista capace di recuperare palloni, mentre in attacco si avverte l'assenza di un giocatore abile nell'uno contro uno. Preoccupa anche la dipendenza da Lautaro: senza il capitano la squadra perde leadership, cattiveria e sicurezza.

Il mercato a gennaio

I senatori, a partire da Nicolò Barella, sono chiamati a dare risposte dopo le ultime prestazioni. A gennaio si potrà ragionare sul mercato, ma nell'immediato servono una reazione del gruppo e la guida di Chivu, in attesa di recuperare i numerosi indisponibili.