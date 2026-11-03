L’assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il bilancio 2025/26, chiuso con una perdita di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 58,1 milioni dell’anno precedente. I ricavi sono scesi del 10,4%, attestandosi a 474,7 milioni.

Per il club bianconero si tratta del nono esercizio consecutivo in perdita. Via libera anche al nuovo aumento di capitale fino a 250 milioni di euro, con Exor pronta a contribuire per 60 milioni.

La Juventus prevede un altro bilancio negativo nel 2026/27, complice l’assenza dalla Champions League, ma punta a un progressivo miglioramento dei conti nei prossimi anni.

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 15:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.