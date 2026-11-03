Come evidenzia La Repubblica, nell'articolo di presentazione delle due partite delle italiane in Champions League, quella al De Kuip non sarà una scampagnata, anche se due anni fa l’Inter ne uscì indenne. "Però ci fecero cinque tiri in dieci minuti", ricorda Marcus Thuram, cui tocca farsi carico di enunciare i problemi della squadra. Non pochi: la difesa ha sempre delle falle, l’attacco è falcidiato dagli infortuni (ma Pio Esposito e Ange Bonny dovrebbero esserci) e la classifica di Champions ha urgenza di punti. Thuram è ottimista: "Quando sai una cosa, puoi correggerla. Lo abbiamo capito tutti".