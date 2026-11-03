Come evidenzia La Repubblica, nell'articolo di presentazione delle due partite delle italiane in Champions League, quella al De Kuip non sarà una scampagnata, anche se due anni fa l’Inter ne uscì indenne. "Però ci fecero cinque tiri in dieci minuti", ricorda Marcus Thuram, cui tocca farsi carico di enunciare i problemi della squadra. Non pochi: la difesa ha sempre delle falle, l’attacco è falcidiato dagli infortuni (ma Pio Esposito e Ange Bonny dovrebbero esserci) e la classifica di Champions ha urgenza di punti. Thuram è ottimista: "Quando sai una cosa, puoi correggerla. Lo abbiamo capito tutti".

Sezione: Rassegna / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 11:28
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.