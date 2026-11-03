Il pensiero di tutta l'Inter in queste ore è completamente rivolto sulla sfida delicatissima di Champions League sul campo del Feyenoord, un appuntamento assolutamente da non sbagliare, a maggior ragione dopo aver perso il derby di Milano in quella maniera. Parallelamente ai discorsi di campo, spiega Gianluca Di Marzio nel podcast di Tuttomercatoweb.com, i giocatori per cui sono in programma i rinnovi hanno fatto intendere alla dirigenza di voler restare a Milano: "Mi pare di capire la volontà di tutti di rimanere - ha spiegato il giornalista di Sky Sport -. Dimarco vuole restare, idem Calhanoglu, Carlos Augusto e Thuram. Negli ultimi anni, il club è riuscito a trovare le risorse per arricchire la qualità della rosa".

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