I dossier dei rinnovi dei senatori dell'Inter sono i temi più caldi finiti sul tavolo del nuovo direttore sportivo Dario Baccin nelle ultime settimane. Detto del prolungamento automatico fino al 2028 di Federico Dimarco che il club ha voluto esercitare facendo valere la clausola presente nell'accordo stipulato tra le parti, la dirigenza di Viale della Liberazione sta trattando anche il nuovo accordo con Carlos Augusto con l'intenzione di estenderlo al 2031: in questo senso, spiega Sky Sport, l'intesa è vicina.

La questione più spinosa è quella legata ad Hakan Calhanoglu, per cui non si è ancora entrati nel vivo delle negoziazioni. Il turco vorrebbe rimanere a Milano per altri due anni, guadagnando uno stipendio non distante da quello che percepisce attualmente. In questa impasse, su Calha hanno messo gli occhi il Como e la Juventus con l'obiettivo di prenderlo a parametro zero. Per evitare questo scenario, l'Inter proverà a mettere sul piatto un'offerta che si avvicini alle richieste del giocatore aumentando i bonus, personali e di squadra, e abbassando la parte fissa.