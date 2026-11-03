E' di qualche giorno fa la notizia che Simone Lo Schiavo è stato chiamato dall'Inter come nuovo vice del direttore sportivo Dario Baccin. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il neo dirigente nerazzurro è atteso da questa mattina a Milano per cominciare la sua nuova avventura all'interno dell'area tecnica.

Sempre il quotidiano riporta che Lo Schiavo, libero dopo aver risolto un contratto che lo ha legato negli ultimi due anni al Palermo, si occuperà della formazione Under 23.