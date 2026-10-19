Tutto facile per l'Inter Women di David Sassarini. Le nerazzurre hanno battuto anche il Parma nel terzo turno di Serie A, restando a punteggio pieno come Como 1907 e Roma. A decidere la gara Bugeja, ora primatista straniera di sempre per gol in nerazzurro, Vilhjalmsdottir, che aveva già segnato contro il Parma in Women's Cup, e Cambiaghi. Di seguito gli highlights.

Gli highlights di Inter-Parma
Sezione: Web Tv / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 22:50
Alessandro Savoldi
vedi letture
Alessandro Savoldi
autore
Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.