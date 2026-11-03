Giovanni Malagò è ufficialmente in corsa per la presidenza della FIGC. Il commissario ha depositato oggi pomeriggio in Federcalcio la propria candidatura, a supporto della quale, si apprende dalla Figc, ha allegato una documentazione con il modello di presentazione della candidatura: il documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico; undici modelli di accreditamento contenenti le sottoscrizioni dei Delegati della Lega Calcio Serie A; la copia del tesseramento; la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi diretti o indiretti né incompatibilità, come prescrivono i punti 4 e 5 dell’articolo 29 dello Statuto Figc; la copia del certificato del Casellario Giudiziale; la copia del certificato dei carichi pendenti.