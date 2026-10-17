Andrea Bosio ha commentato la vittoria dell'Inter per 3-1 sul campo del Bologna. "Inter non all'altezza nel primo tempo, poi ha 'switchato'. Secondo tempo approccio diverso, la squadra è andata alla grande. E c'è una svista arbitrale di Doveri, mi chiedo come sia possibile non dare il rigore e ammonire Thuram per simulazione. Doveri da zero in pagella".