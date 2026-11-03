Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato l'infausto esito del derby di Milano tra Milan e Inter, criticando alcuni aspetti della gestione del tecnico nerazzurro Chivu: "Non credo che il ciclo nerazzurro sia finito, però dico che la difesa è debole. L'Inter era una squadra che pressava, ti metteva in un angolo, e questo nell'ultimo mese non l'ho mai visto fare. La "fenomenite" ha colpito Chivu davvero. Se metti Bonny e Esposito in campo vuol dire che almeno un tempo potevano farlo e potevi andare col 3-5-2 classico e non puoi fare esperimenti proprio nel derby. L'Inter dello scorso anno giocava, palleggiava, ti metteva in difficoltà, ora parte sempre sotto ritmo. Perché? Ha un gruppo unito e voglia di vincere, temo però che l'allenatore non riesca a mettere nella testa dei giocatori che serve entrare con un altro atteggiamento".