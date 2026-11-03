L'ex calciatore Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio commentando l'Inter vista nel derby: "È la prima volta che ho avuto la sensazione di una squadra piatta. Nel derby non ha dato la sensazione di essere l'Inter che conosciamo. Ha fatto grandissima fatica a reagire. Forse ha dato per scontato che la gara fosse più semplice del previsto. Pensavano già di tagliarli fuori invece è arrivata una bella scoppola. Forse un po' di presunzione inconscia. Sei andato incontro a 90' incolori".

Paganin si pronuncia anche su Cristian Chivu: "Dà sempre l'impressione di avere lo spogliatoio dalla sua, un rapporto amichevole, che a volte non porta a unità d'intenti. Sembra molto legato col gruppo, domenica però è sembrata una squadra piatta, che ha fatto fatica a reagire. Vorrei capire cosa ha detto nell'intervallo, per capire se s'è un eccessivo rispetto o se ha alzato la voce per dare una scossa al gruppo".