Risulatato sfortunato ma prestazione da non sottovalutare quella dell'Inter Primavera in occasione della sconfitta per 3-1 sul campo del Feyenoord. Gli olandesi vincono e si portano a punteggio pieno in testa al girone unico di Youth League, confermando di essere una formazione formidabile e più strutturata dei nerazzurri. Alla luce di questa superiorità, risulta difficile biasimare inutilmente l'operato dei nerazzurri, a tratti altamente convincenti. A questo proposito, di seguito sono riportati i migliori e i peggiori tra i ragazzi di Bigica al termine della sfida contro i ragazzi di Lucassen.

UP

VUKAJ - La giocata che serviva a dare speranza ai milanesi in una sfida contro un avversario a tratti ingiocabile è arrivata dai piedi dell'albanese: suolata, controllo orientato, progressione verso la porta e destro a giro sul secondo palo. Un autentico colpo di genio che dà seguito al gol messo a segno nella scorsa giornata contro lo Shakhtar Donetsk. Alla lunga, gli olandesi prendono il sopravvento ed esce dai radar. Il suo è stato un lampo, ma che lampo!

DOWN

GRISONI FASANA - L'assenza di Carrara e di altri elementi cruciali della rosa obbligano mister Bigica a fare di necessità virtù e a trovare soluzioni estreme. In questo senso, il centrocampista nerazzurro è costretto a giocare in un ruolo non suo per coprire la falla ma, logicamente, i meccanismi del centrocampo sono differenti rispetto a quelli dell'attacco e non può che risentirne. Prestazione negativa, ma che va doverosamente contestualizzata.

EL MAHBOUBI - Lo strappo in una gara complessa sin dalla sua genesi doveva arrivare dai piedi del marocchino, tra i migliori talenti della rosa interista. Purtroppo, le sue iniziative vengono perlopiù stroncate sul nascere e non riesce a contribuire alla causa.