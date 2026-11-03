Arrivano conferme rispetto a quanto trapelato ieri sulla formazione che Cristian Chivu dovrebbe schierare stasera in occasione di Feyenoord-Inter, quarta giornata della League Phase di Champions. In attacco, spiega Sky Sport, sarà Francesco Pio Esposito a fare coppia con Marcus Thuram. Le scelte in difesa, alla luce della squalifica di Alessandro Bastoni, sono praticamente obbligate: Carlos Augusto agirà da braccetto sinistro completando il tridente con Manuel Akanji e Yann Bisseck. Il vero dubbio che verrà sciolto solo all'ultimo è a centrocampo: Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski ed Henrikh Mkhitaryan si giocano i due posti rimanenti vicino a Nicolò Barella. Sulle corsie, riecco Federico Dimarco a sinistra, mentre dall'altro lato Djed Spence è favorito nel ballottaggio con Andy Diouf.