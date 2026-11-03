In occasione di Feyenoord-Inter, in programma allo stadio De Kuip questa sera alle 21, i nerazzurri scenderanno in campo con il Third Kit, che farà il suo debutto in Champions League con uno speciale font di nomi e numeri sviluppato da Nike per l’utilizzo nella competizione europea. La terza maglia, infatti, prevede due diverse versioni di nomi e numeri: il font classico utilizzato in Serie A e Coppa Italia e una variante dedicata alle gare di UEFA Champions League. Il font speciale è disponibile anche per la personalizzazione delle maglie in vendita su store.inter.it e negli Inter Store.

Inoltre, in conformità alla normativa vigente nei Paesi Bassi, come previsto il logo Betsson.Sport non sarà presente sul front della maglia.