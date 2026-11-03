Ci sarà anche il sostegno dei tifosi dell'Inter nella trasferta di Rotterdam oggi in casa del Feyenoord, dove la squadra campione d'Italia affronterà la gara valevole per la terza giornata della Champions League, a partire dalle ore 21.

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, la squadra di Cristian Chivu sarà sostenuta da quasi duemila tifosi interisti che saranno al De Kuip. "Per accoglierli - si legge - il comune olandese ha allestito una fan zone all'Oude Haven, il porto vecchio della città, a pochi passi dalla stazione di Blaak. Sarà aperta dalle 12 alle 19, con punti di ristoro e musica. Alle 19, poi, partirà un treno speciale riservato ai tifosi interisti, diretto allo stadio De Kuip: saranno vietati i cortei a piedi verso l'impianto e inoltre servirà un braccialetto distribuito nella fan zone".