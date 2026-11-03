Jesús de Miguel non ce l'ha fatta. L'attaccante del Tenerife, colpito ieri allo sterno dopo un durissimo contrasto di gioco e andato immediatamente in arresto cardiaco, è morto stamattina in ospedale. A comunicare la tragica notizia è stato direttamente il club: "Non ci sono parole di conforto; non c’è assolutamente nulla che possa alleviare questo sentimento traboccante di tristezza. Siamo vicini alla sua famiglia devastata dal dolore, ai suoi cari e a tutto il tinerfeñismo che oggi piange per questo crudele epilogo".

Nel corso della partita contro l'Andorra, il giocatore trentenne si era scontrato con il portiere avversario Jesus Owono e subito era scattato l'allarme in campo per le sue condizioni. Immediatamente dopo era stato trasportato in ospedale in terapia intensiva, ma già nella notte il club aveva reso noto che la situazione neurologica era peggiorata.