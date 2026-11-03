Qualche minuto fa, Beppe Marotta e Javier Zanetti hanno lasciato l'hotel in cui sta alloggiando la squadra, a Rotterdam, per dirigersi verso il de Kuip dove è in programma il tradizionale pranzo UEFA pre-partita con la dirigenza del Feyenoord. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: News / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 13:11
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.