Lautaro Martinez freme per tornare. Non è ancora a disposizione di Cristian Chivu, salvo clamorose sorprese lo sarà solamente dopo la sosta per le nazionali. Ma come racconta oggi il Corriere dello Sport, "ieri ad Appiano è stato lui a rubare la scena durante la rifinitura dei compagni che ha preceduto la partenza per Rotterdam".

"L'argentino - si legge - è uscito dagli spogliatoi e ha raggiunto il campo dove il resto della squadra si stava allenando per un saluto generale e un abbraccio con Chivu. La clessidra postata sui social poco dopo ha alimentato l'ottimismo dei tifosi sul suo rientro, che in ogni caso non avverrà prima della gara contro l'Atalanta in programma al rientro dalla sosta".