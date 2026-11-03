Luca Marianucci (Napoli) e Adam Obert (Cagliari) sono gli unici due calciatori squalificati per un turno dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la decima giornata di Serie A, che si è conclusa ieri con la netta vittoria del Parma sul campo dell'Atalanta. Solo una nota da segnalare in chiave Inter nel referto: la seconda sanzione comminata a Carlos Augusto, ammonito nel derby di Milano perso contro il Milan.

Il Giudice Sportivo, inoltre, ha demandato alla Procura Federale un accertamento, in base alle proprie competenze, in ordine all’accaduto e all’eventuale responsabilità dei singoli e della società di riferimento, rispetto agli insulti sessisti rivolti da alcuni tifosi durante Venezia-Como al direttore di gara, Maria Sole Ferrieri Caputi.