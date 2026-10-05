Un'ottima prestazione, concretizzata solo nella ripresa e conclusa con la seconda vittoria in campionato nelle prime due giornate. L'Inter Women passa al Mino Favini di Meda contro il Como Women per 2-0, grazie al rigore trasformato al 63' da Karolina Vilhjalsmsdottir (che al 78' ha fallito il secondo penalty) e al gol di Haley Bugeja all'83'. Prestazione di grande personalità per le ragazze di David Sassarini. A seguire gli highlights.

Como Women-Inter Women, gli highlights
Sezione: Web Tv / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 10:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.