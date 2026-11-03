Quarta giornata di Champions: Feyenoord-Inter. Dopo la sconfitta nel derby di sabato scorso, i campioni d'Italia sono chiamati a una reazione di rabbia e d'orgoglio, anche perché - classifica alla mano - un passo falso sarebbe pesantissimo per il cammino europeo.

Chivu recupera solo Pavard e non potrà contare sullo squalificato Bastoni. Ma, al di là delle scelte di formazione, sarà importante l'ormai famigerato "atteggiamento".