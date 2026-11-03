'One Passion Many Colours', il docufilm prodotto dalla Lega Calcio Serie A, ha ricevuto la Guirlande d’Honneur al 44esima edizione del 'Milano International FICTS Festival', il massimo riconoscimento assegnato dalla Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs per la categoria “Movies & TV Football'.
Diretto da Dario Baldi, il docufilm racconta la EA SPORTS FC Supercup disputata a Riyadh nel dicembre 2025 attraverso gli occhi dei tifosi di Bologna, Inter, Milan e Napoli, protagonisti di un viaggio che va oltre la competizione sportiva, trasformandosi in un'esperienza di incontro e condivisione tra culture e tradizioni differenti. Attraverso un linguaggio cinematografico originale, che affianca alle più moderne tecnologie di ripresa anche l'utilizzo di cineprese Super 8 e 16 mm, “One Passion Many Colours” accompagna lo spettatore alla scoperta dell'Arabia Saudita, della città di Riyadh, dei suoi paesaggi e delle sue tradizioni. Un racconto che intreccia le emozioni del calcio con le esperienze dei tifosi italiani e sauditi, mostrando come la passione sportiva possa superare confini geografici e differenze culturali.
“La Supercoppa Italiana rappresenta un’occasione imperdibile per raccontare e promuovere il nostro calcio a livello internazionale – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A –. Con ‘One Passion Many Colours’ abbiamo voluto offrire una chiave di lettura diversa della competizione, andando oltre il risultato sportivo per raccontare la capacità del calcio di avvicinare persone, Paesi e culture. Grazie alla sensibilità narrativa del regista e al lavoro di tutta la struttura produttiva, abbiamo realizzato un documentario che restituisce il significato più autentico di questa esperienza: il calcio come linguaggio universale, capace di superare le differenze e creare connessioni, confermando il suo straordinario valore come strumento di dialogo e condivisione”.
Il docufilm, della durata di 52 minuti, mette al centro le persone e le loro emozioni, seguendo i protagonisti tra gli stadi e le strade di Riyadh, alla scoperta di luoghi e tradizioni saudite. Un viaggio che restituisce il significato più autentico della passione calcistica, capace di unire generazioni, superare rivalità sportive e trasformare un evento internazionale in un'occasione di incontro e scambio culturale.
La premiazione si è svolta oggi a Milano, presso l'Auditorium Testori di Regione Lombardia, e ha visto la consegna del prestigioso riconoscimento all'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, a coronamento di un progetto che unisce innovazione audiovisiva, racconto e valore universale dello sport.
Il riconoscimento ottenuto da “One Passion Many Colours” si aggiunge alle prestigiose Guirlande d’Honneur assegnate alla Lega Calcio Serie A nelle tre precedenti edizioni del Milano International FICTS Festival: nel 2023 con “Un Giorno di Sole”, dedicato alla storia di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare in Serie A; nel 2024 con “Campioni del Made in Italy”, realizzato in collaborazione con MAECI e ICE; nel 2025 con “The Great Race - Photo Finish Scudetto”, il docufilm dedicato all'emozionante corsa Scudetto della stagione 2024/25. Quattro riconoscimenti consecutivi che confermano la qualità e la continuità del percorso editoriale e produttivo di Lega Calcio Serie A, sempre più protagonista nel panorama della cinematografia sportiva internazionale.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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