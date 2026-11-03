La pesante sconfitta nel derby contro il Milan ha acceso il dibattito sulle difficoltà dell'Inter, soprattutto sul piano difensivo. A commentare la prestazione dei nerazzurri è Dario Hübner, ex attaccante di Brescia e Piacenza e capocannoniere della Serie A, che in un'intervista a Scommesse.io ha criticato duramente la prova della squadra di Cristian Chivu, pur continuando a considerarla la principale favorita per lo scudetto.



Il Milan ha battuto l’Inter 3-1, segnando due gol nei primi dieci minuti e chiudendo i conti con una splendida punizione di Moreira. È una vittoria che ridimensiona l’Inter oppure i rossoneri sono davvero da scudetto?

"Il Milan ha giocato bene, mentre l’Inter ha giocato malissimo. Non ho visto la vera Inter sabato. Il Milan ha fatto la sua partita, si è difeso bene e ha attaccato quando ne ha avuto la possibilità. Però, soprattutto, ho visto una prestazione dell’Inter che non è stata assolutamente all’altezza delle sue qualità".



L’Inter sta subendo molti gol, spesso andando sotto di due reti già nelle prime fasi della partita. È un problema che deve preoccupare Chivu? A cosa può essere dovuto?

"Sono partite che a volte nascono così. Di solito, ogni domenica, può capitare di avere uno o due giocatori che non rendono al massimo. Sabato, invece, nell’Inter mi è sembrato che praticamente tutti e undici i giocatori fossero sottotono. Capita poche volte che un’intera squadra giochi così male, però quando succede è difficile non perdere".