Cristian Chivu studia le ultime mosse in vista di Feyenoord-Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport le scelte sono bene o male definite. In difesa, peraltro, poco si può fare viste le defezioni, nonostante il rientro tra i convocati di Pavard.

"Chivu è orientato a confermare Spence a destra - si legge sulla rosea -. Ne ha apprezzato i progressi atletici nel derby e vuole sfruttarne la corsa per sostenere Bisseck quando gli esterni del Feyenoord punteranno verso Josep Martinez, che al De Kuip proprio con Inzaghi uscì immacolato nel 2-0 firmato Lautaro-Thuram. Diouf ha caratteristiche più offensive e potrebbe non garantire lo stesso equilibrio, sarà una risorsa da sfruttare nella ripresa in caso di necessità. Dall'altra parte torna Dimarco, pure segnalato in crescita negli ultimi allenamenti, davanti a Carlos Augusto che scala in difesa per sostituire lo squalificato Bastoni. Le novità di formazione rispetto al derby potrebbero dunque essere tre, dando per scontata la conferma di Barella: oltre a Dimarco, tornano Zielinski a centrocampo nella posizione di mezzala e Pio Esposito in attacco ad affiancare Thuram. Calhanoglu sta bene, è stato gestito con attenzione nelle ultime settimane e dovrebbe conservare il suo posto in regia".