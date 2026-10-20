Shakhtar Donetsk in campo a San Siro per la rifinitura di routine in vista della gara di domani sera contro l'Inter. Ecco le immagini dei primi istanti della seduta degli uomini di Arda Turan riprese dall'inviato di FcInterNews.it

VIDEO - Lo Shakhtar si allena a San Siro
Sezione: Web Tv / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 18:39
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.