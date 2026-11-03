Marcus Thuram è ancora alla ricerca del primo gol in questa edizione della Champions League. Non segna ormai da oltre un anno nella massima competizione europea e, dati anche i risultati non eccelsi della squadra, ha lasciato perdere uno dei riti scaramantici che avevano caratterizzato le scorse stagioni.

"È da ieri che il figlio d’arte si sta preparando col massimo della concentrazione all’appuntamento odierno - riporta Tuttosport - Sarà anche per questo – o forse solo per scaramanzia – che durante la rifinitura ad Appiano non si è buttato in scivolata, come già accaduto solo prima dello Shakhtar Donetsk – sui palloni in cerchio presenti sul campo d’allenamento. Thuram, ancora alla ricerca della prima marcatura europea di questa edizione – e addirittura, per le statistiche, della prima grande occasione di tutta la competizione, con soli 8 tiri complessivi, 3 nello specchio e 4 fuori, contro i portieri rivali nei 217 minuti disputati – vuole insomma tornare a brillare".