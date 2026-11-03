Il cammino europeo dell'Inter fa tappa in Olanda, dove questa sera alle 21 la squadra nerazzurra scenderà in campo per una nuova sfida internazionale. Per l'occasione, Betsson.sport dà continuità al proprio impegno verso la community rilanciando l’iniziativa 'The Space Is Yours pt. 2'. Il brand trasforma lo spazio centrale della terza maglia, all’esordio nella competizione europea, in un omaggio esclusivo interamente dedicato al pubblico nerazzurro, mettendo i tifosi e la loro passione in primo piano.
Dando seguito al progetto inaugurato in Spagna, l'iniziativa esalta il coinvolgimento attivo dei sostenitori. L'area principale della maglia diventa infatti un manifesto del legame tra la squadra e la sua fanbase: alcuni giocatori della Prima Squadra dell'Inter firmeranno la jersey, apponendo i propri autografi direttamente sul fronte della maglia. L'intento è quello di creare un vero e proprio cimelio sportivo, unico nel suo genere, pronto ad arricchire la collezione di un fortunato appassionato.
"Siamo orgogliosi di dare continuità a un'iniziativa che ha riscosso grande entusiasmo - spiega Edoardo Gasparin, Marketing Manager di Betsson.sport -. "Il nostro obiettivo è mettere sempre più al centro i tifosi, offrendo loro l'opportunità di aggiudicarsi un capo esclusivo e autografato che celebra concretamente il loro legame incondizionato con i colori nerazzurri”.
L'iniziativa prenderà vita direttamente sui social e sarà attiva da oggi, 3 novembre, fino all` 8 novembre 2026. Per partecipare gli utenti dovranno accedere a Instagram con un profilo pubblico, seguire l'account ufficiale @betsson.sport e commentare il post dedicato al concorso completando, in italiano, la frase: “L’Inter è entrata nel mio cuore quando …”.
L'estrazione finale del vincitore, riservata ai maggiorenni residenti in Italia e a San Marino, avverrà il 13 novembre 2026.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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