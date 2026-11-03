Anche l'Inter si stinge attorno alla famiglia, ai compagni di squadra, al club e ai tifosi che oggi piangono la scomparsa di Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife che ieri è rimasto vittima di un duro contrasto di gioco nella partita contro l'Andorra ed è deceduto stamattina in ospedale, dov'era stato portato immediatamente. La società nerazzurra ha voluto inviare il proprio messaggio attraverso il sito ufficiale:

FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Jesús de Miguel, calciatore del CD Tenerife.

Il Club si stringe attorno alla famiglia del calciatore spagnolo, al suo club e ai suoi compagni di squadra in questo momento di profondo dolore

Sezione: News / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 12:56
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.