Veljko Paunovic, CT della Nazionale serba, ha comunicato l'elenco dei convocati per le sfide di UEFA Nations League contro Germania (13 novembre) e Grecia (16 novembre) delle Aquile. Da segnalare la presenza dei fratelli Filip e Aleksandar Stankovic, in una colonia italiana che vanta anche Strahinja Pavlovic, Lazar Samardzic e Vanja Milinkovic-Savic.
Questo l'elenco completo:
Portieri: Vanja Milinkovic-Savic, Djordje Petrovic, Filip Stankovic, Dragan Rosic.
Difensori: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Erakovic, Srdjan Babic, Stefan Gudelj, Nikola Simic, Kosta Nedeljkovic, Aleksa Terzic, Petar Sukacev.
Centrocampisti: Aleksandar Stankovic, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Stefan Dzodic, Vanja Dragojevic, Filip Kostic, Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Vladimir Lucic, Lazar Samardzic, Vasilije Kostov, Dusan Tadic.
Attaccanti: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Mihajlo Cvetkovic.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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