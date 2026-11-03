Veljko Paunovic, CT della Nazionale serba, ha comunicato l'elenco dei convocati per le sfide di UEFA Nations League contro Germania (13 novembre) e Grecia (16 novembre) delle Aquile. Da segnalare la presenza dei fratelli Filip e Aleksandar Stankovic, in una colonia italiana che vanta anche Strahinja Pavlovic, Lazar Samardzic e Vanja Milinkovic-Savic.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Vanja Milinkovic-Savic, Djordje Petrovic, Filip Stankovic, Dragan Rosic.

Difensori: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Erakovic, Srdjan Babic, Stefan Gudelj, Nikola Simic, Kosta Nedeljkovic, Aleksa Terzic, Petar Sukacev.

Centrocampisti: Aleksandar Stankovic, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Stefan Dzodic, Vanja Dragojevic, Filip Kostic, Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Vladimir Lucic, Lazar Samardzic, Vasilije Kostov, Dusan Tadic.

Attaccanti: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Mihajlo Cvetkovic.