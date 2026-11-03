Sarà un Feyenoord a pari punti con l'Inter in Champions League quello che oggi affronterà i nerazzurri al De Kuip. Come riporta oggi Tuttosport, "la striscia di cinque vittorie consecutive in gare ufficiali si è fermata proprio con la sconfitta nell’ultimo turno di Champions League in casa del Betis, cui hanno fatto seguito due pareggi in Eredivisie. Se quello nel big match in casa del Psv è valso oro, l’1-1 di sabato pomeriggio al De Kuip (dove il Feyenoord non perde da 14 gare ufficiali) contro il solido ma non irresistibile Fortuna Sittard ha lasciato l’amaro in bocca".

In tema di formazione, "l’assenza per infortunio di St. Juste costringerà van Bronckhorst a rimodulare il quartetto spostando lo spagnolo Marmol al centro e posizionando il connazionale Javi Lopez sulla sinistra, in un undici di partenza che avrà come osservato speciale in attacco Anis Hadj Moussa. Accanto all’esterno destro, in avanti ci sarà quasi sicuramente lo spagnolo Nacho Ferri, favorito rispetto all’improbabile ripescaggio di Sem Steijn, capocannoniere della Eredivisie appena due anni fa con la maglia del Twente e un po’ involuto dal giorno del suo passaggio a Rotterdam".