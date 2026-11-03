Buona notizia per i club che hanno in rosa calciatori asiatici e non dovranno rinunciarvi a inizio 2027. La Coppa d’Asia 2027, che si disputerà in Arabia Saudita, ha subito uno slittamento di calendario a causa delle "circostanze eccezionali" che interessano la regione. La manifestazione, inizialmente fissata dal 7 gennaio al 5 febbraio 2027, si svolgerà invece dal 23 dicembre 2027 al 21 gennaio 2028. L’annuncio è arrivato dalla Confederazione calcistica asiatica (AFC), che ha motivato la decisione con gli sviluppi dell’area e le difficoltà organizzative emerse nelle ultime settimane. "Il comitato organizzatore della Coppa d’Asia AFC ha approvato la riprogrammazione del torneo per nazionali, evento di punta della confederazione, alla luce delle attuali circostanze eccezionali derivanti dagli sviluppi nella regione", si legge nella comunicazione ufficiale.

Nuovo calendario

Tra le ragioni dello spostamento, l’AFC ha indicato anche "notevoli complessità logistiche e interruzioni nei viaggi". Il nuovo calendario dovrà comunque ricevere l’approvazione della FIFA. La competizione si articolerà nell’arco di circa un mese e coinvolgerà tre città saudite: Gedda, Riad e Al Khobar. La scelta è maturata al termine di "ampie discussioni e strette consultazioni" tra i rappresentanti dell’Arabia Saudita e la Confederazione asiatica, con sede a Kuala Lumpur.