Cristian Chivu ha ancora qualche ora prima di sciogliere le restanti riserve riguardo alla formazione che dovrà affrontare il Feyenoord in Champions League nella terza giornata del torneo.

"Pio Esposito sembra il prescelto per fare coppia con Marcus Thuram. Il centravanti azzurro - si legge sul Corriere dello Sport - sta meglio, ha assorbito la sindrome influenzale e ha recuperato più in fretta rispetto a Bonny. Il grande interrogativo resta aperto a centrocampo. Barella e Zielinski dovrebbero giocare. Chivu deve scegliere tra Calhanoglu e Mkhitaryan. L’impiego di Calha spingerebbe Zielinski nel ruolo di interno sinistro. L’altro ballottaggio riguarda la fascia destra. Spence è in vantaggio su Diouf, l’inglese si è proposto bene nel derby con il Milan e il tecnico dell’Inter appare orientato a confermarlo. Fuori Bastoni, squalificato, la difesa verrà formata da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Dimarco torna a comandare la fascia sinistra. Tra i pali Pepo Martinez".