Una girata da attaccante consumato d'area di rigore al 93' del capitano Ivana Andres ha permesso ieri all'Inter Women di superare indenne la difficile trasferta alla Generali Arena contro l'Austria Vienna. Le nerazzurre guidate da David Sassarini arrivano così a quota 4 punti in classifica nella League Phase della Women Champions League, rimanendo imbattute.

Un pareggio raggiunto all'ultimo respiro, quando le austriache sembravano convinte di poter valorizzare con 3 punti il sinistro dalla distanza di Modesta Uka che al 21' ha sbloccato lo 0-0. Un premio al carattere mai domo dell'Inter, che sta approcciando nel modo giusto l'impegno nell'Europa che conta.

A seguire gli highlights della partita.

Gli highlights di Austria Vienna-Inter Women
Sezione: Web Tv / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 12:25
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.