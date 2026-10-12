Direttamente dal Training Centre in Appiano Gentile, dov'è in corso la rifinitura dell'Inter pre-Bruges, l'inviato di FcInterNews.it Simone Togna fa il punto della situazione in casa nerazzurra, a meno di due ore dalla conferenza stampa di Cristian Chivu. Ancora qualche dubbio di formazione per l'allenatore romeno, con un paio di ballottaggi ancora da chiarire. A seguire il servizio.

Il punto in casa Inter da Appiano Gentile
Sezione: Web Tv / Data: Lun 12 ottobre 2026 alle 11:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.