"Quando ho visto la formazione dell'Inter, mi sono detto 'cosa è successo?'". Comincia così l'analisi del derby di Milano per 'Viva El Futbol' di Nicola Ventola. "Con le defezioni che ha avuto, Chivu si è voluto mettere a specchio - ha aggiunto l'ex attaccante nerazzurro -. Le critiche sono state eccessive, ti puoi arrabbiare sul tema dell'approccio perché sta capitando spesso quest'anno. Non puoi prendere quei due gol, manca attenzione. Rabiot è da marcare sui corner, lascia stare che voleva crossarla. Poi va dato il merito al Milan, quando giocano tutti i big diventa una squadra di qualità. Poi la gara può cambiare, se Maignan nonn fa quella parata. Sul terzo gol Martinez può fare di più, quindi sul 3-1 l'Inter è rimasta sotto mentalmente".

Infine, Ventola avanza un appunto a Chivu sulla gestione dei cambi: "Un giocatore sta bene o non sta bene. Pio e Bonny dovevano entrare prima, ma all'83esimo cosa possono fare sul 3-1?. Detto questo, l'Inter per me rimane la più forte. C'è stats questa emergenza, e quando provi a cambiare qualcosina senza aver provato in allenamento si vede. Sono un po' preoccupato per l'approccio".